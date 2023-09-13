В золотом платье со стразами: невеста миллиардера Джеффа Безоса подчеркнула фигуру нарядом

Женщина выбрала очень гламурное платье, которое роскошно сверкало в свете софитов и фотокамер.
Невеста американского миллиардера Джеффа Безоса - 53-летняя Лорен Санчес - вышла в свет в гламурном образе. 12 сентября бывшая журналистка посетила светский ужин Kering Caring for Women, который прошел Нью-Йорке.
На благотворительном мероприятии собирали средства для жертв домашнего насилия.
На гала-ужин Лорен надела золотое платье с американской проймой и высокой горловиной. Оно было полностью усыпано стразами.
Образ женщина дополнила укладкой и легкой волной на волосах, макияжем и украшениями с бриллиантами. Также она сделала длинный маникюр лаком молочного оттенка.
Несколькими днями ранее Лорен также появилась на публике, но уже в мини-платье. Наряд имел широкие бретельки, квадратное декольте и небольшой разрез сбоку. Также платье было расшито бисером и имело аппликацию в виде знаков зодиака. Компанию тогда ей составил жених Джефф Безос, одетый тоже во все черное.
Напомним, что в отношениях они с 2018 года. Публичным их роман стал в феврале 2019 года. После разоблачения Джефф развелся с женой - писательницей Маккензи Таттл, с которой пробыл в официальном браке 26 лет. Лорен же развелась с мужем Патриком Уайтселлом, с которым пробыла в браке 13 лет. Журналистка воспитывает двоих детей от бывшего мужа, а также сына от игрока Тони Гонсалеса. Обручились она с Безосом 22 мая 2023 года.
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