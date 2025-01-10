В золотом платье и украшениях-змеях: Энн Хэтэуэй посетила роскошное мероприятие в Шанхае

Актриса сияла в свете софитов, как драгоценный камень.
Актриса Энн Хэтэуэй, как амбассадор ювелирного бренда Bvlgari, посетила его мероприятие в Шанхае - церемонию открытия выставки Bvlgari Infinity Serpents.
По такому поводу она надела сногсшибательный наряд золотого цвета, который был от известного американского бренда Oscar de la Renta. Это было платье миди, без бретелек, А-силуэта и без бретелек.
Верх платья был выполнен немного торчащим, а носила она его в сочетании с роскошными золотыми украшениями в виде змей, украшенных красными и синими камнями. Волосы она собрала в высокую прическу, сделала макияж и завершила вечерний наряд гламурной сумкой и золотистыми босоножками от Christian Louboutin.
Напомним, что также наряд от Oscar de la Renta продемонстрировала актриса Памела Андерсон. Звезда посетила в черном нуарном платье церемонию вручения "Золотой глобус", которая прошла в Лос-Анджелесе.
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