В золотом платье и украшениях-змеях: Энн Хэтэуэй посетила роскошное мероприятие в Шанхае

Актриса Энн Хэтэуэй, как амбассадор ювелирного бренда Bvlgari, посетила его мероприятие в Шанхае - церемонию открытия выставки Bvlgari Infinity Serpents.

Энн Хэтэуэй / Фото: Getty Images

По такому поводу она надела сногсшибательный наряд золотого цвета, который был от известного американского бренда Oscar de la Renta. Это было платье миди, без бретелек, А-силуэта и без бретелек.

Верх платья был выполнен немного торчащим, а носила она его в сочетании с роскошными золотыми украшениями в виде змей, украшенных красными и синими камнями. Волосы она собрала в высокую прическу, сделала макияж и завершила вечерний наряд гламурной сумкой и золотистыми босоножками от Christian Louboutin.

Энн Хэтэуэй / Фото: Getty Images

Напомним, что также наряд от Oscar de la Renta продемонстрировала актриса Памела Андерсон. Звезда посетила в черном нуарном платье церемонию вручения "Золотой глобус", которая прошла в Лос-Анджелесе.

Читайте также:

Образы актрисы Энн Хэтэуэй (19 фото)