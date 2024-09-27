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В золотом свитере и кожаных брюках: стильная Кейт Бланшетт сходила на вечернее шоу

В золотом свитере и кожаных брюках: стильная Кейт Бланшетт сходила на вечернее шоу

В золотом свитере и кожаных брюках: стильная Кейт Бланшетт сходила на вечернее шоу

Кейт Бланшетт / Фото: Getty Images

Актриса выбрала для своего появления в эфире комфортную одежду.

Кейт Бланшетт стала гостьей "Вечернего шоу" с Джимми Фэлоном, чтобы рассказать о своем новом фильме "Слухи". Для эфира актриса выбрала стильный аутфит.

Она скомбинировала золотой свитер с обтягивающими черными кожаными брюками. Образ Кейт дополнила черными лакированными остроносыми туфлями на шпильках.

Кейт Бланшетт / © Getty Images
Кейт Бланшетт / Фото: Getty Images

Актриса сделала идеальную ровную укладку боб-каре и макияж с акцентом на глазах. Руку она украсила массивным кольцом.

Напомним, Кейт Бланшетт продемонстрировала стильный образ на фотоколле фильма "Слухи", который прошел в рамках 72-го Международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне. Актриса позировала в стильном джинсовом костюме от Giorgio Armani.

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