В золотом топе-бюстье и прозрачной юбке: канадская звезда Playboy вышла на прогулку в откровенном луке

Большинство селебрити, чтобы привлечь к себе вес, выбирают провокационные луки.

Канадская модель и звезда Playboy Стефани Гурзански попала в объективы фотографов на улицах Лос-Анджелеса.

Красавица вышла на прогулку в откровенном образе, чем и привлекла внимание папарацци.

На ней был металлический топ-бюстье, прекрасно подчеркнувший ее пышную грудь и асимметричная прозрачная юбка, расшитая блестками и декоративными цветами в зоне пояса. Обута она была в кожаных бежевые туфли на шпильках.

Стефани Гурзанские / Фото: Getty Images

В этом луке Гурзански продемонстрировала не только сексуальное декольте и плоский живот, но и обнаженную спину и пышные ягодицы.

Стефани Гурзанские / Фото: Getty Images

Модель сделала идеально ровную укладку, максимально естественный макияж и украсила руку интересным серебряным аксессуаром.

Напомним, а британская модель Лотти Томлинсон посетила премьеру фильма в Лондоне в полупрозрачном обтягивающем платье и без белья.

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