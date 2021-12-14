В золотом топе и штанах с завязками: Зендея продемонстрировала образ от Balmain

В золотом топе и штанах с завязками: Зендея продемонстрировала образ от Balmain

Актриса попала под прицел папарацци.

2021 год выдался для Зендеи очень насыщенным, ведь девушка параллельно работала над несколькими проектами, среди которых был сериал "Эйфория", а также фильм "Человек-паук". Поэтому мы постоянно видим звезду на различных шоу, презентациях и премьерных показах, где она появляется ради продвижения своей работы.

Вчера актрису подловили по пути на шоу Джимми Киммела и она была одета в стильный золотистый топ и белые брюки с завязками, карманами и разрезами от бренда Balmain, которые разработал для коллекции весна-лето 2022 креативный директор бренда Оливье Рустен.

Зендея / Getty Images

Коллекция Оливье была представлена во время Недели моды в Париже. Кульминацией показа стало появление на подиуме супермоделей Наоми Кэмпбелл, бывшей первой леди Франции Карлы Бруни, актрисы Милы Йовович и Натальи Водяновой. Они продефилировали в роскошных расшитых камнями и бисером платьях с длинными рукавами.

Оливье Рустен / Getty Images

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