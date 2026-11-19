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- Шоу-бизнес
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В золотом топе с декольте и мини-юбке: звезда соцсетей продемонстрировала смелый лук в Нью-Йорке
Аликс Эрл знает, как привлечь к себе внимание.
Звезда соцсетей Аликс Эрл попала в объективы папарацци в Нью-Йорке, когда направлялась на мероприятие Bumble x Alix Earle.
Инфлюенсер была одета в блестящий золотистый укороченный топ с глубоким декольте, открывавший полоску живота. К нему Аликс подобрала мини-юбку бронзово-золотистого оттенка с низкой посадкой, которая подчеркнула ее стройные ноги.
Аутфит Эрл дополнила золотистыми босоножками с открытыми носками и широкими деталями, закрывавшими подъем стопы. В руке она держала небольшую бежевую сумку со змеиным принтом и большой круглой золотистой ручкой.
Аликс сделала объемную укладку с мягкими локонами, макияж с черными стрелками и коричнево-розовым карандашом и помадой, а также светлый маникюр. Завершили лук небольшие серьги и кольца.