Аликс Эрл / © Getty Images

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Звезда соцсетей Аликс Эрл попала в объективы папарацци в Нью-Йорке, когда направлялась на мероприятие Bumble x Alix Earle.

Инфлюенсер была одета в блестящий золотистый укороченный топ с глубоким декольте, открывавший полоску живота. К нему Аликс подобрала мини-юбку бронзово-золотистого оттенка с низкой посадкой, которая подчеркнула ее стройные ноги.

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Аликс Эрл / © Getty Images

Аутфит Эрл дополнила золотистыми босоножками с открытыми носками и широкими деталями, закрывавшими подъем стопы. В руке она держала небольшую бежевую сумку со змеиным принтом и большой круглой золотистой ручкой.

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Аликс сделала объемную укладку с мягкими локонами, макияж с черными стрелками и коричнево-розовым карандашом и помадой, а также светлый маникюр. Завершили лук небольшие серьги и кольца.

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