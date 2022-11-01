В золотом топе со смелым декольте: участница "Холостяка-12" продемонстрировала пышный бюст на первой вечеринке

Недавно состоялась премьера 12-го сезона долгожданного романтического реалити шоу "Холостяк". В первом выпуске показали, как главный герой Алекс Топольский знакомится с девушками, пришедшими бороться за его сердце.

Одной из самых эффектных участниц на первой вечеринке была 25-летняя косметолог Марина. Девушка выбрала для знакомства с холостяком откровенный аутфит.

Марина/Instagram

На ней был золотой костюм, состоявший из юбки с разрезом до бедра и топа со смелым декольте, которое прекрасно подчеркнуло ее пышную грудь.

Марина/Instagram

Марина продемонстрировала также сексуальную фигуру и стройные ноги.

Марина/Instagram

Свой лук она дополнила золотыми туфлями на шпильках. Низкий пучок, макияж с акцентом на глазах и элегантные серьги завершили образ девушки.

Напомним, а другая участница проекта Екатерина на первую вечеринку пришла в соблазнительном вечернем черном платье с прозрачными вставками до бедер. Под ним на девушке отсутствовало белье.

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