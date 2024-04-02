В золотой блузке и черных брюках: стильную Элизабет Херли сфотографировали в Нью-Йорке

Элизабет Херли сфотографировали в Мидтауне вместе с ее сыном – 21-летним Дэмианом Херли.

Знаменитость выглядела стильно и была одета в золотую блузку, верхние пуговицы которой пикантно расстегнула и под которой виднелся черный кружевной бюстгальтер и черных брюках-клеш. Сверху Лиз надела черное длинное пальто, а в руках несла кожаную сумку.

Херли распустила свои длинные волосы, красиво уложив их локонами, сделала насыщенный макияж и надела большие солнцезащитные очки со светлыми линзами. У нее в ушах были серьги с камнями, а на шее цепочка с кулоном. Выглядела актриса потрясающе.

Элизабет Херли / Фото: Getty Images

Напомним, на церемонии "Оскар" Элизабет Херли блистала в золотом платье с сексуальным декольте и разрезом.

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