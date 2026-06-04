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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
152
Время на прочтение
1 мин

В золотой блузке с пайетками и колготах в сетку: гламурная Джоан Коллинз получила награду на церемонии

93-летняя легендарная актриса продемонстрировала новый эффектный аутфит.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Джоан Коллинз

Джоан Коллинз / © Getty Images

Джоан Коллинз посетила церемонию Variety "Power of Women", которая состоялась в Лондоне. Актриса получила награду "Икона года" (Icon of the Year) за свой вклад в индустрию.

Коллинз выбрала для своего появления гламурный аутфит. На ней была золотистая блузка, расшитая пайетками, с длинными рукавами и V-образным вырезом, которую она скомбинировала с черной юбкой длины за колени.

Джоан Коллинз / © Getty Images

Джоан Коллинз / © Getty Images

Лук Джоан дополнила черными колготами в сетку и черными сатиновыми слингбэками.

Актриса сделала объемную укладку с локонами и нюдовый маникюр, уши украсила массивными бриллиантовыми серьгами, а на руке было кольцо с разноцветными камнями.

Напомним, Джоан Коллинз в белоснежном платье с обнаженными плечами произвела фурор в Каннах.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
152
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