В золотой маске на все лицо и необычной накидке: Cardi B впечатлила публику образами

В золотой маске на все лицо и необычной накидке: Cardi B впечатлила публику образами

Хип-хоп-исполнительница Cardi B была ведущей церемонии American Music Awards - одной из главных музыкальных премий в мире.

Традиционно мероприятие посещает огромное количество звезд в эпатажных нарядах, нов этом году все затмила Cardi B. Звезда продемонстрировала два образа и оба впечатляют продуманностью и оригинальностью.

Например, первый наряд - черное платье без бретелек от французского бренда Schiaparelli. Наряд певица дополнила перчатками с золотыми когтями и черной вуалью. На лице у нее была главная изюминка новой коллекции бренда - золотая литая маска.

Cardi B / Associated Press

В таком образе Cardi B позировала на красной дорожке.

Cardi B / Associated Press

А вот на сцену за собственной наградой, она победила в номинации "Любимая хип-хоп песня", звезда вышла в нежном белом платье с отделкой из камней и легкой юбкой со шлейфом, драпировкой и разрезом, а также очень необычной перламутровой накидкой в виде ракушки.

Cardi B / Associated Press

Автором этого удивительно образа является бренд M I S S S O H E E. Сами они рассказывают, что наряд полностью создан вручную из растительной ткани Abaca, а вышивка на нем навеяна россыпью песка и гальки на пляже. Над созданием такого лука трудилось пятеро мастеров около нескольких месяцев.

Cardi B / Associated Press

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