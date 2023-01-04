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В золотой мини-юбке и кроп-топе Prada: Хлое Кардашьян в сексуальном луке снялась в глянцевом фотосете

В золотой мини-юбке и кроп-топе Prada: Хлое Кардашьян в сексуальном луке снялась в глянцевом фотосете

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
755
Время на прочтение
1 мин
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В золотой мини-юбке и кроп-топе Prada: Хлое Кардашьян в сексуальном луке снялась в глянцевом фотосете

Хлое Кардашьян/Instagram Sorbet Magazine

38-летняя звезда реалити в эффектных нарядах продемонстрировала стройную фигуру.

Хлое Кардашьян снялась в стильной фотосессии для журнала Sorbet. В Instagram она опубликовала снимки из фотосета.

Звезда реалити позировала в сексуальных аутфитах от бренда Prada.

Хлое появилась в объективе фотокамеры в белом кроп-топе и золотой мини-юбке. В этом образе она продемонстрировала тонкую талию, плоский живот и стройные ноги.

На страницах глянца Кардашьян также появилась в блестящем мини-платье и золотых туфлях на шпильках, а также в романтичном кружевном коротком платье с белым воротником и манжетами.

На обложке журнала Хлое продемонстрировала новую прическу с челкой и арт-макияж.

Напомним, Хлое подчеркнула сексуальные формы асимметричным бронзовым обтягивающим платьем со шлейфом от бренда LaQuan Smith с вырезом на животе.

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Дата публикации
Просмотры
755
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