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В золотой платье с мишурой: канадская супермодель Коко Роша подчеркнула фигуру гламурным нарядом

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
344
Время на прочтение
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В золотой платье с мишурой: канадская супермодель Коко Роша подчеркнула фигуру гламурным нарядом

Коко Роша / Фото: Getty Images

Платье роскошно сверкало от вспышек фотокамер.

35-летняя канадская супермодель Коко Роша появилась на светском мероприятии - показе свадебной коллекции Bronx And Banco, который прошел в рамках Недели моды в Нью-Йорке в отеле Baccarat.

Для своего выхода Коко надела гламурное приталенное платье без бретелек и полностью украшенное золотой мишурой. Наряд она дополнила коричневым клатчем, босоножками на каблуках и широким чокером с камнями.

Волосы Коко собрала в гладкий пучок и сделала яркий макияж.

Коко Роша / © Getty Images
Коко Роша / Фото: Getty Images

Модель обожает эпатажные наряды и не боится их носить. Например, на прошлой неделе она появилась в серебряном платье диско-шаре. Необычное платье было создано брендом Christian Cowan для коллекции весна-лето 2024 и в нем не было отверстий для рук.

Коко Роша / © Associated Press
Коко Роша / Фото: Associated Press

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Дата публикации
Просмотры
344
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