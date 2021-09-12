В золотой рубашке и брюках Burberry: Ирина Шейк в стильном образе посетила фэшн-ивент

Модель, как всегда, выбрала для своего выхода эффектный образ.
На днях состоялась 8-я ежегодная церемония вручения наград Fashion Media Awards издания The Daily Front Row, которая прошла в рамках Недели моды в Нью-Йорке. Ее вручают звездам, которые влияют на индустрию моды. Ивент посетила Ирина Шейк.
Модель продемонстрировала стильный лук. На ней была золотая рубашка с крупными пайетками и высокой горловиной, бежевое боди и бежевые брюки Burberry с вырезами внизу.
Аутфит Шейк дополнила босоножками на шпильках в тон. Она сделала себе гладкий пучок и максимально естественный макияж. От украшений манекенщица решила отказаться.
Напомним, Шейк приняла участие в показе бренда Moschino. По подиуму она продефилировала в коротком пастельном пальто с изображением героев мультфильмов, с круглым воротником и поясом.На ногах у нее были желтые босоножки на высокой платформе и каблуках.
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