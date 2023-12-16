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В золотой юбке с пайетками: Аманда Холден сходила на работу в невероятно гламурном аутфите

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
404
Время на прочтение
1 мин
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В золотой юбке с пайетками: Аманда Холден сходила на работу в невероятно гламурном аутфите

Аманда Холден / Фото: Getty Images

Звезда надела наряд из новой коллекции.

Британская теле и радиоведущая Аманда Холден снова оказалась под прицелом папарацци - традиционно звезду сфотографировали, когда она шла с работы - утреннего эфира на Heart FM в Лондоне.

Знаменитость выглядела очень гламурно и стильно, поскольку сочетала роскошную длинную золотую юбку из коллаборации брендов H&M и Paco Rabanne с черной водолазкой.

Юбка была немного расклешенной к низу и ее украшали пайетки разного размера. Также Аманда надела сапоги, черную косуху, солнцезащитные очки и несла в руке небольшую сумку.

Аманда Холден / © Getty Images
Аманда Холден / Фото: Getty Images

Более детально образ она показала на странице в Instagram.

Напомним, что коллекцию H&M и Paco Rabanne запустили в продажу в ноябре этого года и по этому случаю Vogue организовал для знаменитостей вечеринку, одной из гостей которой стала известный немецкий фэшн-блогер Леони Ханне. На гламурной вечеринке Vogue она появилась в похожем серебряном платье.

Леони Ханне / © Getty Images
Леони Ханне / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
404
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