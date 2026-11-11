В золотых брюках и топе с мехом: Зои Кравиц в эффектном наряде продемонстрировала обнаженный живот

Зои Кравиц / © Associated Press

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Зои Кравиц посетила в Нью-Йорке премьеру фильма «Как ограбить банк» (How to Rob a Bank), в котором сыграла одну из ролей.

Зои Кравиц / © Associated Press

Знаменитость появилась в эффектном золотом наряде, выполненном из золотистой жаккардовой ткани с орнаментом в стиле пейсли. На ней был укороченный топ с круглым вырезом, украшенным объемным декором в виде цветов, и длинными рукавами с манжетами, отделанными темно-коричневым мехом.

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Зои Кравиц / © Associated Press

Топ актриса сочетала с брюками с заниженной талией и поясом, щедро украшенным блестящими бусинами. В этом наряде Кравиц продемонстрировала свой плоский живот и тонкую талию.

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Зои Кравиц / © Associated Press

Лук звезда дополнила золотистыми босоножками с фигурными каблуками. Зои собрала волосы в небрежный высокий пучок, оставив несколько волнистых прядей у лица. Она сделала макияж с длинными ресницами и нюдовой помадой. В ушах у актрисы были лаконичные серьги-гвоздики с блестящими камнями, а на пальцах — кольца.

Зои Кравиц / © Associated Press

Напомним, Зои Кравиц в платье из золотой «фольги» засветила обручальное кольцо.

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