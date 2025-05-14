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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Время на прочтение
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В золотых платьях от Oscar de la Renta: битва образов Тараджи Хенсон и Крисси Тейген

Звездные красотки для своих выходов выбрали гламурный наряд с чешуей от американского модельера доминиканского происхождения.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Тараджи Хенсон и Крис Тейген

Тараджи Хенсон и Крис Тейген

Крисси Тейген на днях посетила Золотой гала-концерт в Лос-Анджелесе, где появилась в гламурном золотом платье по фигуре и без бретелек от бренда Oscar de la Renta. Наряд был полностью расшит деталями с паетками, напоминающими чешую.

Лук модель дополнила золотистыми босоножками на шпильках и клатчем цвета бургунди от Tyler Ellis. У нее была скромная укладка, нежный мейкап и длинный коричневый маникюр. Лук Тейген завершила золотыми серьгами-кольцами и кольцами с бриллиантами.

Крисси Тейген / © Associated Press

Крисси Тейген / © Associated Press

В таком же платье от Oscar de la Renta выходила в свет в прошлом году актриса Тараджи Хенсон. В этой наряде она пришла на церемонию награждения премии Tony Awards, которая состоялась в Нью-Йорке.

Тараджи Хенсон / © Getty Images

Тараджи Хенсон / © Getty Images

Наряд Тараджи скомбинировали с золотыми остроносыми туфлями на шпильках и мерцающей серебряной сумочкой. У нее была прическа с боковым пробором и локонами, макияж с шоколадными тенями и длинный маникюр с блестками. В ушах Хенсон были элегантные серьги, а на руках — кольца с камнями.

Тараджи Хенсон и Крисси Тейген

Тараджи Хенсон и Крисси Тейген

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