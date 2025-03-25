В золотых серьгах и платье с декольте: 55-летняя Эллен Помпео блистала на премьере в Париже

На мероприятие она надела творение от бренда Brandon Maxwell.

55-летняя американская актриса Эллен Помпео, известная в первую очередь по своей игре в медицинском сериале "Анатомия Грей", появилась на премьере нового сериала. Она сыграла в шоу под названием "Хорошая американская семья" (Good American Family), поэтому сейчас занимается продвижением этого проекте и активно посещает различные посвященные ему мероприятия.

Одна из презентации мини-сериала состоялась в Париже в кинотеатре Pathé Beaugrenelle 24 марта. На Эллен было длинное черное платье с рукавами и большим каплеподобным декольте. Этот наряд украшали большие золотые пуговицы на горловине и рукавах. Также Эллен сделала личную прическу, зачесав волосы назад, сделала макияж в персиковой гамме и надела золотые украшения - большие серьги и кольцо с огромным камнем.

Эллен Помпео на премьере в Париже / Фото: Getty Images

Ранее премьера сериала состоялась также в Лос-Анджелесе. На мероприятие Эллен пришла в однотонном длинном белом платье-колонне с одним рукавом.

Эллен Помпео на премьере в Лос-Анджелесе / Фото: Associated Press

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