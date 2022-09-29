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В золотых стрингах и без бюстгальтера: Деми Роуз показала откровенные фото

В золотых стрингах и без бюстгальтера: Деми Роуз показала откровенные фото

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В золотых стрингах и без бюстгальтера: Деми Роуз показала откровенные фото

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Британская "Ким Кардашьян" похвасталась сексуальными формами.

Деми Роуз порадовала фолловеров новыми провокационными фотографиями, которые она опубликовала в Instagram.

На фото модель позирует у бассейна в откровенном аутфите. Одета она только в золотые стринги. Верх купальника отсутствует. Обнаженную пышную грудь Деми прикрывает рукой.

Деми Роуз / © Instagram Деми Роуз
Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Роуз соблазнительно изогнулся и демонстрирует сексуальные формы.

Деми Роуз / © Instagram Деми Роуз
Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Напомним, ранее модель в романтическом корсете с рюшами и на шпильках соблазнительно позировала на яхте.

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