В золотых стрингах и без бюстгальтера: Деми Роуз показала откровенные фото

Британская "Ким Кардашьян" похвасталась сексуальными формами.
Деми Роуз порадовала фолловеров новыми провокационными фотографиями, которые она опубликовала в Instagram.
На фото модель позирует у бассейна в откровенном аутфите. Одета она только в золотые стринги. Верх купальника отсутствует. Обнаженную пышную грудь Деми прикрывает рукой.
Роуз соблазнительно изогнулся и демонстрирует сексуальные формы.
Напомним, ранее модель в романтическом корсете с рюшами и на шпильках соблазнительно позировала на яхте.
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