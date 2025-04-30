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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Время на прочтение
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В золотых туфлях и тренче с цветами: Екатерина Бужинская продемонстрировала весенний образ

Народная артистка примерила стильный тренч, который удачно сочетала с гламурной обувью.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Екатерина Бужинская

Екатерина Бужинская / © Instagram Екатерины Бужинской

Екатерина Бужинская продемонстрировала в Instagram Stories стильный весенний аутфит.

Певица предстала на фото в кремовом тренче с цветочным принтом, а также с розовыми и желтыми вставками. Тонкую талию она подчеркнула кремово-розовым поясом. Лук звезда дополнила золотыми остроносыми туфлями с прозрачными вставками и на шпильках.

/ © Instagram Екатерины Бужинской

© Instagram Екатерины Бужинской

Волосы Екатерина собрала в элегантную прическу, сделала красивый макияж с акцентом на глазах и красный маникюр. Образ Бужинская завершила золотыми украшениями.

Напомним, Екатерина Бужинская с детьми в красивых нарядах-вышиванках поздравила подписчиков с Пасхой.

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