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- Шоу-бизнес
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В золотых туфлях и тренче с цветами: Екатерина Бужинская продемонстрировала весенний образ
Народная артистка примерила стильный тренч, который удачно сочетала с гламурной обувью.
Екатерина Бужинская продемонстрировала в Instagram Stories стильный весенний аутфит.
Певица предстала на фото в кремовом тренче с цветочным принтом, а также с розовыми и желтыми вставками. Тонкую талию она подчеркнула кремово-розовым поясом. Лук звезда дополнила золотыми остроносыми туфлями с прозрачными вставками и на шпильках.
Волосы Екатерина собрала в элегантную прическу, сделала красивый макияж с акцентом на глазах и красный маникюр. Образ Бужинская завершила золотыми украшениями.
Напомним, Екатерина Бужинская с детьми в красивых нарядах-вышиванках поздравила подписчиков с Пасхой.