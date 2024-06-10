В золотых украшениях и купальнике с попугаями: Сальма Хайек показала, как отдохнула у океана

Актриса в сплошном купальнике с подругой покупалась в океане.

Сальма Хайек опубликовала в Instagram интересные видео с отдыха у океана. Первое получилось довольно забавным. На нем актрису сбивает волнами, а она в этот момент смеется.

Одета Сальма в сплошной купальник с изображением цветных попугаев. Свой пляжный лук она дополнила золотыми массивными цепочками с подвесками на шее и руке.

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На другом видео и фото звезда купалась со своей подругой, на которой был черный сплошной купальник.

Напомним, Сальма Хайек на государственный ужин в Елисейском дворце приехала в темно-синем платье с кружевным верхом и пышным подолом.

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