ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
120
Время на прочтение
1 мин

В золотых украшениях и жакете с бахромой: Джейн Фонда на мероприятии в Лос-Анджелесе

87-летняя актриса в образе total black появилась на мероприятии.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Джейн Фонда

Джейн Фонда / © Getty Images

Джейн Фонда приняла участие в конференции Impact + Profit 25, которая состоялась в культурном центре Skirball в Лос-Анджелесе.

На мероприятии она предстала в комфортном луке, на ней был черный жакет с бахромой на рукавах, черная футболка, украшенная надписью из стразов, и черные классические брюки со стрелками с поясом.

Джейн Фонда / © Getty Images

Джейн Фонда / © Getty Images

Образ Фонда дополнила черными кожаными ботильонами, золотыми серьгами-кольцами, золотой цепочкой с подвеской и лаконичным кольцом. Джейн сделала объемную укладку с локонами и макияж смоки-айс и с коричневой помадой на губах.

Напомним, Джейн Фонда на мероприятии журнала Variety пришла в кружевном топе и гламурном черном жакете с прозрачными вставками и пайетками.

Дата публикации
Количество просмотров
120
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie