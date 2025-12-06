- Дата публикации
В золотых украшениях и жакете с бахромой: Джейн Фонда на мероприятии в Лос-Анджелесе
87-летняя актриса в образе total black появилась на мероприятии.
Джейн Фонда приняла участие в конференции Impact + Profit 25, которая состоялась в культурном центре Skirball в Лос-Анджелесе.
На мероприятии она предстала в комфортном луке, на ней был черный жакет с бахромой на рукавах, черная футболка, украшенная надписью из стразов, и черные классические брюки со стрелками с поясом.
Образ Фонда дополнила черными кожаными ботильонами, золотыми серьгами-кольцами, золотой цепочкой с подвеской и лаконичным кольцом. Джейн сделала объемную укладку с локонами и макияж смоки-айс и с коричневой помадой на губах.
Напомним, Джейн Фонда на мероприятии журнала Variety пришла в кружевном топе и гламурном черном жакете с прозрачными вставками и пайетками.