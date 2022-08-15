"Вам не нужно дважды просить меня раздеться": 49-летняя Хайди Клум рассказала о пикантных моментах работы перед камерой

49-летняя немецкая модель Хайди Клум часто публикует в своем Instagram снимки в бикини и топлес. А в интервью откровенно говорит, что для нее не составляет проблемы обнажиться перед камерой.

В новом интервью для Access манекенщица заявила, что все еще готова раздеться перед камерой даже почти в 50 лет.

"Я чувствую то же, что и всегда. Вам не нужно дважды просить меня раздеться и показать себя в нижнем белье. В каком-то смысле это похоже на надевание старой шляпы", - заявила Клум.

Также в интервью рассказала, что скоро поклонники смогут увидеть новый фотосет с ней в нижнем белье. И раскрыла секрет, что сотрудничает с Ким Кардашьян и ее брендом нижнего белья Skims.

"Ким позвонила мне и спросила, не хочу ли я сняться в рекламе Skims вместе с Алессандрой Амбросио, Кэндис Свейнпоул и Тайрой Бэнкс. И я подумала, Черт возьми, да! Было очень весело снова быть с моими ангелами Victoria’s Secret", - рассказала Клум.

Хайди Клум на шоу Victoria’s Secret в 2008 году / Фото: Associated Press

Пока что эти снимки не доступны в соцсетях, но мы уверенны, что Ким Кардашьян непременно ими поделится.

Напомним, ранее мы рассказывали, что Кейт Мосс начала сотрудничать с брендом корректирующего белья Ким Кардашьян.

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