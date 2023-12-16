Вам нужно это увидеть: появился новый трейлер долгожданного фильма "Дюна 2"

Премьера сиквела в Украине намечена на 29 февраля 2024 года.

В Сети появился новый зрелищный трейлер долгожданного научно-фантастического фильма от Warner Bros. Pictures – "Дюна: Вторая часть". Режиссером фильма является Дени Вильнев. Фильм снят на основе второй части романа Фрэнка Герберта "Дюна".

Главный герой культовой ленты Пол Атрид (Тимоти Шаламе) вместе со своей любимой Чани (Зендея) и армией фрименов отправляется в мифическое путешествие, чтобы отомстить заговорщикам, убившим его семью. Его ждут испытания и нелегкие пути к достижению цели.

В фантастическом боевике мы также увидим Флоренс Пью, Леа Сейду, Хавьера Бардема, Ребекку Фергюсон, Джоша Бролина, Остина Батлера, Дэйва Батиста, Стеллана Скарсгарда и других.

Фото Warner Bros.

Фото Warner Bros.

Фото Warner Bros.

Фото Warner Bros.

Фото Warner Bros.

Съемка фильма состоялась в Италии, Венгрии, Иордании и ОАЭ.

В украинский прокат фильм "Дюна: Вторая часть" выйдет 29 февраля.

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