Ванесса Кирби скопировала образ беременной Рианны: кому наряд идет больше

Ванесса Кирби / © Getty Images

Реклама

Актриса Ванесса Кирби решила повторить модный триумф Рианны — наряд, который поп-звезда и бизнесвумен надела в прошлом году на церемонию вручения кинопремии «Оскар». Рианна тогда посетила мероприятие, поскольку ее впервые номинировали на эту награду в категории «Лучшая песня к фильму», за саундтрек Lift Me Up к фильму «Черная пантера: Ваканда навеки». В то время Рианна была беременна своим вторым ребенком — сыном от рэпера A$AP Rocky.

Беременная Рианна продемонстрировала образ, который был на все сто процентов в ее стиле — наряд от бренда Alaïa, состоящий из прозрачной боди-водолазки, кожаного топа и макси-юбки со шлейфом. На бедрах у наряда Рианны были стильные вырезы, которые придавали ему нотку элегантной сексуальности.

Рианна / © Associated Press

Ванесса Кирби появилась в практически идентичном наряде. 37-летняя звезда сейчас тоже беременна и всячески подчеркивает живот на светских мероприятиях.

Реклама

Ванесса надела обтягивающее платье от Alaia, с которого топ и юбка были объединены полосками ткани, также на юбке в зоне бедер были вырезы. Носила этот наряд она в сочетании с боди-водолазкой от Alaia, украшениями с брилиантами от Cartier и босоножками со шнуровкой от Manolo Blahnik.

Ванесса Кирби / © Getty Images

Ванесса Кирби / © Associated Press Ванесса Кирби / © Associated Press Ванесса Кирби / © Getty Images Ванесса Кирби / © Associated Press Ванесса Кирби / © Associated Press Ванесса Кирби / © Associated Press Ванесса Кирби / © Associated Press Ванесса Кирби / © Getty Images Ванесса Кирби / © Associated Press Ванесса Кирби / © Associated Press Ванесса Кирби / © Getty Images Ванесса Кирби / © Associated Press