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- Шоу-бизнес
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Ванесса Паради повязала платок на талии, поддержав популярный тренд
Ванесса Паради появилась на Неделе моды в Париже, чтобы посетить показ своего любимого бренда Chanel. На подиуме была представлена коллекция высокой моды на сезон осень-зима 2026–2027.
53-летняя актриса выглядела потрясающе, а её элегантный и непринуждённый образ был очень изысканным. Ванесса является амбассадором этого модного дома, поэтому её появление на мероприятии было ожидаемым.
Она выбрала изысканный наряд, сочетающий в себе легкий топ с галтером и широкие черные брюки. На талии Паради завязала шелковый платок в полоску, поэтому вполне ожидаемо, что тренд на ношение этого аксессуара таким образом еще надолго останется с нами.
Кроме того, показ в Париже посетила Тильда Суинтон со своей 28-летней дочерью Онор. Актриса также подчеркнула талию с помощью платка.