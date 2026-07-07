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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
226
Время на прочтение
1 мин

Ванесса Паради повязала платок на талии, поддержав популярный тренд

Ванесса Паради появилась на Неделе моды в Париже, чтобы посетить показ своего любимого бренда Chanel. На подиуме была представлена коллекция высокой моды на сезон осень-зима 2026–2027.

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Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Ванесса Паради

Ванесса Паради / © Getty Images

53-летняя актриса выглядела потрясающе, а её элегантный и непринуждённый образ был очень изысканным. Ванесса является амбассадором этого модного дома, поэтому её появление на мероприятии было ожидаемым.

Она выбрала изысканный наряд, сочетающий в себе легкий топ с галтером и широкие черные брюки. На талии Паради завязала шелковый платок в полоску, поэтому вполне ожидаемо, что тренд на ношение этого аксессуара таким образом еще надолго останется с нами.

Ванесса Паради / © Getty Images

Ванесса Паради / © Getty Images

Кроме того, показ в Париже посетила Тильда Суинтон со своей 28-летней дочерью Онор. Актриса также подчеркнула талию с помощью платка.

Тильда Суинтон с дочерью / © Getty Images

Тильда Суинтон с дочерью / © Getty Images

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Дата публикации
Количество просмотров
226
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