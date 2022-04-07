"Вас так любят": Шерон Стоун зажгла сине-желтую свечу в поддержку президента Зеленского и украинцев

"Вас так любят": Шерон Стоун зажгла сине-желтую свечу в поддержку президента Зеленского и украинцев

Голливудская звезда в очередной раз поддержала Украину и украинцев после полномасштабного вторжения России.

Весь мир сплотился вокруг Украины, которая уже 43 день сражается против российских оккупантов. 64-летняя звезда Шерон Стоун тоже решила поддержать украинцев. В своем Instagram она опубликовала видео, в котором зажигает желто-голубую свечу.

"Мы зажигаем эту свечу в честь украинцев. Посвящаем ее президенту Зеленскому и народу Украины, потому что хотим, чтобы вы знали: "Вас так любят". Мы сожалеем о ваших потерях, и мы с вами в наших сердцах", - сказала Шерон на видео.

Напомним, ранее модель Victoria's Secret сообщила, что прилетела в Польшу для работы медсестрой и помощи украинским беженцам.

Читайте также: