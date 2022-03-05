"Ваши солдаты убивают, расстреливают в упор с дьявольским неистовством": Ольга Сумская обратилась к россиянам

Актриса спросила у россиян, за что они убивают украинцев.
Ольга Сумская опубликовала в Instagram ужасающие фото последствий вражеский действий российских оккупантов, которые уничтожают жилые дома, инфраструктуру, убивают мирных жителей, детей.
"10 день войны…Белая Церковь, Буча, Ворзель, Гостомель и другие города в аду. Господи, СМИЛАЙСЯ НАД НАМИ! ОСТАНОВИ ЭТИХ ВАРВАРОВ!" – написала актриса.
Сумская обратилась также обратилась к россиянам:
"МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ? ТОГДА ПОСМОТРИТЕ, РУССКИЕ, на вашу "ОСВОБОДИТЕЛЬНУЮ" ОПЕРАЦИЮ! Это мирные дома и кварталы! СОТНИ ПОГИБШИХ МИРНЫХ ЖИТЕЛЕЙ, ДЕТЕЙ! Моя мама рассказывала, когда в 1941 году немцы заняли их дома в селе Катюжанка (где сейчас стоят русские танки), они не трогали мирных, даже делились едой! Ваши солдаты УБИВАЮТ, РАССТРЕЛИВАЮТ В УПОР С каким-то жутким, дьявольским неистовством…ЗА ЧТО?‼️
Актриса подбодрила украинцев, отметив, что мы победим.
"Именно сейчас, в муках, в крови, в страданиях рождается НОВАЯ УКРАИНСКАЯ НАЦИЯ! МЫ ПОБЕДИМ, УКРАИНЦЫ! Всем сердцем верим в это!" – написала Ольга.
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