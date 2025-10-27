ТСН в социальных сетях

Вау, как роскошно: известная модель повторила образ из культового фильма "Великий Гэтсби"

Девушка воссоздала один из самых известных нарядов из фильмов.

Юлия Каранковская
Адут Акеч

Адут Акеч / © Getty Images

25-летняя модель Адут Акеч приняла участие в ежегодном показе Vogue World. В этот раз мероприятие прошло в студии Paramount в Лос-Анджелесе, а темой показа стал Голливуд.

Адут вышла на подиум в роскошном и гламурном наряде созданном Кэтрин Мартин — австралийской художницей по костюмам, лауреатом четырех «Оскаров». Мартин получила одну из своих золотых статуэток за работу над фильмом «Великий Гэтсби», в котором сыграл главную роль Леонардо ди Каприо и Кэри Маллиган.

Адут Акеч / © Getty Images

Адут Акеч / © Getty Images

Именно такое же платье, как у Адут Акеч носила в этой культовой картине 2013 года Кэри Маллиган. Ее платье было усыпано большими кристаллами-каплями, а плечи украшала пелерина. Также на голове у модели было такое же украшение, как у актрисы в фильме и оно тоже разработано Кэтрин Мартин, но при участии ее мужа — режиссера фильма База Лурмана. Серьги, браслеты, кольца, перстни, ожерелья, подвески и запонки для фильма были стилизованные под украшения 1920-х, создавались по архивным эскизам Tiffany & Co.

