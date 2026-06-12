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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
313
Время на прочтение
1 мин

Вау, какая: 14-летняя дочь Бекхэмов в розовом платье-комбинации пришла поддержать отца на Аллее славы

В Голливуде открыли звезду Дэвида Бекхэма. На этом мероприятии собралась его семья.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Харпер Бекхэм

Харпер Бекхэм / © Getty Images

В Лос-Анджелесе, на Аллее славы в Голливуде, состоялась церемония открытия звезды Дэвида Бекхэма. Поддержать бывшего спортсмена пришла его семья, в частности жена Виктория, дочь Харпер, сыновья Круз и Ромео с девушкой Ким Тернбулл и другие.

Харпер, Ромео с девушкой Ким Тернбулл / © Getty Images

Харпер, Ромео с девушкой Ким Тернбулл / © Getty Images

Наибольшее внимание привлекла 14-летняя дочь Бекхэмов — Харпер. Девушка заметно повзрослела. На мероприятии она появилась в атласном розовом платье-комбинации на тонких бретельках, вероятно, созданном ее мамой.

Харпер Бекхэм / © Getty Images

Харпер Бекхэм / © Getty Images

Харпер дополнила свой наряд бирюзовыми мюлями на шпильках со стразами, а также жемчужным клатчем с тиснением под змеиную кожу. У нее были распущенные волосы, легкий розовый румянец на щеках и бледно-розовый длинный маникюр.

Виктория и Харпер Бекхэм / © Getty Images

Виктория и Харпер Бекхэм / © Getty Images

Девушка украсила шею цепочкой с бриллиантовой подвеской в виде сердца, а на руках у нее было кольцо с бриллиантом в форме сердца и интересный бирюзово-золотистый браслет в виде змеи.

Напомним, Харпер Бекхэм в модной шубе была замечена в Париже.

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Дата публикации
Количество просмотров
313
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