Вау, какая: 14-летняя дочь Бекхэмов в розовом платье-комбинации пришла поддержать отца на Аллее славы

Харпер Бекхэм / © Getty Images

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В Лос-Анджелесе, на Аллее славы в Голливуде, состоялась церемония открытия звезды Дэвида Бекхэма. Поддержать бывшего спортсмена пришла его семья, в частности жена Виктория, дочь Харпер, сыновья Круз и Ромео с девушкой Ким Тернбулл и другие.

Харпер, Ромео с девушкой Ким Тернбулл / © Getty Images

Наибольшее внимание привлекла 14-летняя дочь Бекхэмов — Харпер. Девушка заметно повзрослела. На мероприятии она появилась в атласном розовом платье-комбинации на тонких бретельках, вероятно, созданном ее мамой.

Харпер Бекхэм / © Getty Images

Харпер дополнила свой наряд бирюзовыми мюлями на шпильках со стразами, а также жемчужным клатчем с тиснением под змеиную кожу. У нее были распущенные волосы, легкий розовый румянец на щеках и бледно-розовый длинный маникюр.

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Виктория и Харпер Бекхэм / © Getty Images

Девушка украсила шею цепочкой с бриллиантовой подвеской в виде сердца, а на руках у нее было кольцо с бриллиантом в форме сердца и интересный бирюзово-золотистый браслет в виде змеи.

Напомним, Харпер Бекхэм в модной шубе была замечена в Париже.

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