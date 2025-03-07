Вау, какая: 51-летняя Кейт Мосс в мини-шортах похвасталась стройными ногами в Париже

Кейт Мосс попала в объективы папарацци, когда вышла из отеля Ritz в Париже. Супермодель шла на показ коллекции осень/зима 2025/2026 бренда Isabel Marant, который прошел в рамках Парижской недели моды.

Для выхода Кейт выбрала стильный образ total black. На ней была кожаная куртка оверсайз, боди с кружевом, сверху которого она надела топ, и мини-шорты с кружевом, которые подчеркнули ее стройные ноги.

Кейт Мосс / Фото: Getty Images

Лук Мосс дополнила колготами в сетку и черными замшевыми ботильонами, украшенными пайетками, сверкавшими от вспышек фотокамер.

Модель завершила аутфит волнистой укладкой, максимально натуральным макияжем и длинными серьгами.

Напомним, Кейт Мосс в бельевом платье и без бюстгальтера обнажила декольте на Парижской неделе моды.

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