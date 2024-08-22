Вау, какая: 51-летняя модель Хайди Клум показывает как нужно одеваться в ее возрасте

Модель немецкого происхождения, телеведущая и судья ва развлекательном шоу America's Got Talent, попала под прицел папарацци. 51-летнюю Хайди Клум подловили, когда она направлялась на запись программы в Пасадене.

Появилась на улице она в наряде от бренда Roberto Cavalli, который был украшен принтом под названием Ray Of Gold.

Наряд состоял из туники с короткими рукавами и немного прозрачный штанов-клеш. Носила этот дерзкий летний наряд Клум с огромной плетеной сумкой, очками и черными сабо с каблуками и заклепками.

Хайди Клум / Фото: Getty Images

А вот днем ранее звезда продемонстрировала на публике свои стройные ноги и роскошный бронзовый загар. Хайди вышла на красную дорожку в золотом платье от Patou из коллекции осень-зима 2024. Мероприятие она посетила с коллегой по America's Got Talent Софией Вергарой, но та была в белом платье с огромной звездой на груди.

Хайди Клум / Фото: Getty Images

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