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Вау, какая: 53-летняя Джей Ло показала фигуру в желтом купальнике

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
1612
Время на прочтение
1 мин
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Вау, какая: 53-летняя Джей Ло показала фигуру в желтом купальнике

Дженнифер Лопес / Фото: Instagram Дженнифер Лопес

Певица и актриса продемонстрировала роскошную фигуру в желтом слитном купальнике.

Дженнифер Лопес запостила в Instagram несколько снимков и напомнила подписчикам, что лето уже не за горами.

Дженнифер Лопес / © Instagram Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес / Фото: Instagram Дженнифер Лопес

На фото Джей Ло позировала лежа в слитном желтом купальнике, с разноцветной повязкой на голове, в золотых серьгах-кольцах и в больших солнцезащитных очках со светлыми линзами.

У нее на лице был макияж, который видно даже под линзами ее очков. Также губы певица подчеркнула розовым блеском. Рядом с Дженнифер стоял коктейль. В подписи звезда напомнила подписчикам, что лето вот-вот начнется.

Дженнифер Лопес / © Instagram Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес / Фото: Instagram Дженнифер Лопес

А на днях певицу запечатлели во время прогулки в Западном Голливуде, она выглядела стильно в белом топе, кардигане и черных широких брюках. 

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Дата публикации
Просмотры
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