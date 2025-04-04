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- Шоу-бизнес
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Вау, какая: 59-летняя Синди Кроуфорд в асимметричном платье с разрезом продемонстрировала стройные ноги
Супермодель 90-х в роскошном образе total black пришла с семьей в театр.
Синди Кроуфорд вместе с мужем Рэнде Гербером и дочерью Кайей Гербер посетила в театре Winter Garden в Нью-Йорке премьеру бродвейского мюзикла «Спокойной ночи и удачи» — сценической адаптации фильма 2005 года с Джорджем Клуни, рассказывающим о разоблачении журналиста CBS Эдварда Р. Марроу в 1954 году по поводу сенатора Джозефа Маккарти, также написанного Клуни в соавторстве.
Синди выглядела эффектно в черном асимметричном платье макси с одним рукавом, пикантным вырезом в зоне декольте и высоким разрезом, который позволил ей продемонстрировать свои стройные ноги.
Аутфит Кроуфорд дополнила черными босоножками на шпильках и черным мерцающим клатчем-футляром. Она сделала красивую укладку с локонами, вечерний макияж и завершила лук элегантными серьгами.
Напомним, Синди Кроуфорд в фотосете для глянца позировала в кожаном мини-платье и комбинезоне в костюмном стиле.