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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
513
Время на прочтение
1 мин

Вау, какая: 59-летняя Синди Кроуфорд в асимметричном платье с разрезом продемонстрировала стройные ноги

Супермодель 90-х в роскошном образе total black пришла с семьей в театр.

Автор публикации
Алина Онопа Алина Онопа
Синди Кроуфорд

Синди Кроуфорд / © Associated Press

Синди Кроуфорд вместе с мужем Рэнде Гербером и дочерью Кайей Гербер посетила в театре Winter Garden в Нью-Йорке премьеру бродвейского мюзикла «Спокойной ночи и удачи» — сценической адаптации фильма 2005 года с Джорджем Клуни, рассказывающим о разоблачении журналиста CBS Эдварда Р. Марроу в 1954 году по поводу сенатора Джозефа Маккарти, также написанного Клуни в соавторстве.

Кайя Гербер, Рэнде Гербер и Синди Кроуфорд / © Associated Press

Кайя Гербер, Рэнде Гербер и Синди Кроуфорд / © Associated Press

Синди выглядела эффектно в черном асимметричном платье макси с одним рукавом, пикантным вырезом в зоне декольте и высоким разрезом, который позволил ей продемонстрировать свои стройные ноги.

Кайя Гербер, Рэнде Гербер и Синди Кроуфорд / © Associated Press

Кайя Гербер, Рэнде Гербер и Синди Кроуфорд / © Associated Press

Аутфит Кроуфорд дополнила черными босоножками на шпильках и черным мерцающим клатчем-футляром. Она сделала красивую укладку с локонами, вечерний макияж и завершила лук элегантными серьгами.

Напомним, Синди Кроуфорд в фотосете для глянца позировала в кожаном мини-платье и комбинезоне в костюмном стиле.

Дата публикации
Количество просмотров
513
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