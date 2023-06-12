Вау, какая: 60-летняя Деми Мур посетила модный показ в Стокгольме

Приталенное платье красиво сидело на стройной фигуре звезды.
В шведском городе Стокгольме 11 июня состоялся показ круизной коллекции бренда Max Mara. Мероприятие проходило в городской ратуше, а посетили его многие медийные личности, особое внимание среди которых привлекла голливудская актриса Деми Мур.
Совсем недавно звезда стала бабушкой, но, будем откровенны, по ней этого никогда не скажешь. 60-летняя звезда продемонстрировала на показе роскошный образ в длинном трикотажном платье-водолазке молочного оттенка.
Образ Деми дополнила клатчем-конвертом, красивым макияжем и длинными прямыми черными волосами.
Напомним, что в 2021 году актриса и сама принимала участие в модном шоу, но тогда из-за неудачного макияжа она напугала многих поклонников.
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