Вау, какая: 60-летняя Деми Мур посетила модный показ в Стокгольме

В шведском городе Стокгольме 11 июня состоялся показ круизной коллекции бренда Max Mara. Мероприятие проходило в городской ратуше, а посетили его многие медийные личности, особое внимание среди которых привлекла голливудская актриса Деми Мур.

Совсем недавно звезда стала бабушкой, но, будем откровенны, по ней этого никогда не скажешь. 60-летняя звезда продемонстрировала на показе роскошный образ в длинном трикотажном платье-водолазке молочного оттенка.

Образ Деми дополнила клатчем-конвертом, красивым макияжем и длинными прямыми черными волосами.

Деми Мур / Фото: Getty Images

Напомним, что в 2021 году актриса и сама принимала участие в модном шоу, но тогда из-за неудачного макияжа она напугала многих поклонников.

Деми Мур / Фото: Associated Press

Деми Мур / Фото: Associated Press

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