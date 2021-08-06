Вау, какая: 62-летняя мама Пэрис Хилтон в шикарном образе появилась на улицах Лос-Анджелеса

Мама светской львицы выбрала для своего выхода красивый наряд.

Американская актриса, светская львица, модельер и мама Пэрис и Ники Хилтон - Кэти Хилтон – попала в объективы папарацци в Лос-Анджелесе. Она шла из светского мероприятия в компании своего представителя Эллиота Минца.

Выглядела 62-летняя Кэти роскошно. На Хилтон было темно-синее платье на тонких бретельках, сверху которого она надела прозрачную блузку-накидку в горошек.

Кэти Хилтон и Эллиот Минц / Getty Images

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Аутфит знаменитость дополнила черной сумочкой через плечо, черным шопером и черными лодочками.

Волосы ее были уложены в красивую приечску, а на лице был макияж с акцентом на пышных ресницах. Она выглядела молодо и свежо, на ее лице не было ни единой морщины.

Напомним, недавно некоторые западные СМИ написали, что Пэрис Хилтон беременна. Светская львица поспешила опровергнуть это. Но она не скрывает то, что хочет стать матерью. А после помолвки с Картером Реумом она серьезно задумалась о беременности и даже заморозила свои яйцеклетки ( сделать это ей посоветовала ее подруга Ким Кардашьян).

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