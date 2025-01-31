Вау, какая: 66-летняя Шерон Стоун вышла на сцену мероприятия в наряде с высоким разрезом

Платье идеально вписывалось под дресс-код мероприятия и очень шло знаменитости.

Голливудская актриса Шерон Стоун появилась на благотворительном концерте в Нью-Йорке, который проводился Американской кардиологической ассоциации Go Red for Women Red Dress Collection. Мероприятие проходит ежегодно, чтоб повысить осведомленность о распространенных сердечно-сосудистых заболеваниях.

Изначально она вышла на красную дорожку в красном комбинезоне со стразами и декольте. Затем появилась на сцене - Шерон была ведущей на мероприятии. Она вышла на публику в эффектном обтягивающем платье-водолазке.

Шерон Стоун / Фото: Associated Press

Наряд тоже был весь усыпан стразами, но также имел эффектный разрез на юбке, который открывал ее ноги и позволял рассмотреть гламурные босоножки с цветами.

Шерон Стоун / Фото: Associated Press

Также на этом концерте появилась певица и актриса Сьюки Уотерхаус - жена известного актера Роберта Паттинсона. Она выступила на сцене в платье с бахромой от бренда Calcaterra.

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