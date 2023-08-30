Вау, какая: 74-летняя Вера Вонг посетила Открытый чемпионат США по теннису в макси-юбке и жемчугах

Легендарный дизайнер Вера Вонг, которая прославилась как одна из главных законодательниц свадебной моды, посетила ежегодный Открытый чемпионат США по теннису.

74-летняя женщина очаровала своей утонченной фигурой и лаконичным нарядом, который выбрала для этого мероприятия. На Вере была кофта с декольте и длинными рукавами в цвете слоновой кости. Из-за того, что рукава изделия были очень длинными, они были необычно присобраны в зоне запястий.

Также она надела прямую макси-юбку голубого оттенка, которая идеально подчеркивала фигуру. Дополнили наряд белая сумка на короткой ручке, белые туфли и черные солнцезащитные очки. Длинные волосы Вонг уложила на один бок.

Вера Вонг / Фото: Getty Images

Компанию на мероприятии дизайнеру составила подруга и коллега Анна Винтур - одна из самых влиятельных журналисток в мире. Она надела на теннисный турнир наряд в любимом стиле - платье в цветочный принт и солнцезащитные очки.

Вера Вонг и Анна Винтур / Фото: Getty Images

Знакомы две эти легендарные личности очень давно. Вера Вонг до своей дизайнерской карьеры была старшим редактором моды в Vogue, эту должность она занимала в течение 17 лет. В 1987 году она покинула Vogue, уступив место Анне Винтур, которая возглавляет издание по сей день.

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