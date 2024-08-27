Вау, какая: 75-летняя Вера Вонг пришла на мероприятие в белом наряде и с сумкой-сердцем

Она выбрала в этот раз однотонный образ.
Знаменитый дизайнер Вера Вонг - женщина, которая буквально остановила старость, ведь в свои 75 лет она выглядит просто невероятно. Ежегодно она посещает Открытый чемпионат США по теннису, где демонстрирует свои наряды.
В этот раз Вонг выбрала образ белого цвета. На дизайнере было прямое длинное платье с глубоким декольте, которое она надела в сочетании с высокой обувью и украшениями от Chanel на шее. Также Вера надела солнцезащитные очки и распустила волосы.
Интересным дополнение ее образа также стала небольшая сумка от бренда Alaïa, которая выполнена в виде сердца.
Ходит на этот теннисный турнир Вонг со своей подругой Анной Винтур. В этом году редактор Vogue выбрала тоже белое платье, но в огромные черные цветы. Носила она его в сочетании с сумкой от Fendi оригинальными сапогами на каблуках.
Читайте также:
- В шелке и перьях: модельер Вера Вонг надела наряд с глубоким декольте на мероприятие
- Обе в розовом: 74-летняя модельер Вера Вонг вышла в свет со своей дочерью
- В черном аутфите и с пером на голове: Вера Вонг на пре-пати церемонии BAFTA