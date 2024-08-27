Вау, какая: 75-летняя Вера Вонг пришла на мероприятие в белом наряде и с сумкой-сердцем

Она выбрала в этот раз однотонный образ.

Знаменитый дизайнер Вера Вонг - женщина, которая буквально остановила старость, ведь в свои 75 лет она выглядит просто невероятно. Ежегодно она посещает Открытый чемпионат США по теннису, где демонстрирует свои наряды.

В этот раз Вонг выбрала образ белого цвета. На дизайнере было прямое длинное платье с глубоким декольте, которое она надела в сочетании с высокой обувью и украшениями от Chanel на шее. Также Вера надела солнцезащитные очки и распустила волосы.

Интересным дополнение ее образа также стала небольшая сумка от бренда Alaïa, которая выполнена в виде сердца.

Вера Вонг / Фото: Getty Images

Ходит на этот теннисный турнир Вонг со своей подругой Анной Винтур. В этом году редактор Vogue выбрала тоже белое платье, но в огромные черные цветы. Носила она его в сочетании с сумкой от Fendi оригинальными сапогами на каблуках.

Вера Вонг и Анна Винтур / Фото: Getty Images

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