Вау, какая: 77-летняя Шер посетила музыкальную церемонию с молодым бойфрендом

Суперзвезда опять появилась на публике с бойфрендом, который моложе ее на 40 лет.

Легендарная певица Шер, которой сейчас 77 лет, посетила церемонию вручения наград iHeartRadio Music Awards в Лос-Анджелесе. Она получила на мероприятии награду Icon Award.

Шер / Фото: Associated Press

На этом мероприятии она появилась в черном луке, сочетав вещи от брендов Dolce And Gabbana и Chrome Hearts. Она надела гламурную кофту с огромными камнями, а также широкие штаны с карманами, карабинами и заклепками.

На Шер была обувь на каблуках, несколько ярких украшений, а также она распустила волосы и сделала макияж.

Шер / Фото: Associated Press

На эту церемонию она пришла со своим молодым бойфрендом Александром Эдвардсом, который младше нее на 40 лет.

Шер / Фото: Associated Press

Пара обнимается перед камерами, радостно позировала и даже проявляла чувства.

Шер / Фото: Associated Press

Кстати, награду Шер вручала на церемонии актриса Мерил Стрип, которая вышла на сцену в старом платье от Lanvin, которое в ее гардеробе уже 9 лет.

Мерил Стрип и Шер / Фото: Associated Press

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