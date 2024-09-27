Вау, какая: 79-летняя Хелен Миррен в элегантном платье и на высоких каблуках продемонстрировала стройную фигуру

Актриса выглядела просто невероятно на ивенте.

Хелен Миррен посетила в Нью-Йорке премьеру фильма White Bird, в котором она сыграла главную роль.

На красной дорожке актриса появилась в элегантном черном платье по фигуре с прозрачными рукавами, белым воротником с 3-D цветком, белым жабо с рюшами и белыми манжетами. Она выглядела стройно и эффектно.

Хелен Миррен / Фото: Associated Press

Миррен дополнила лук черными капроновыми колготами и черными лакированными туфлями из крокодиловой кожи на высокой платформе, каблуках и со шнуровкой. В руке она держала черный клатч с блестящим декором.

Хелен Миррен / Фото: Associated Press

У Хелен было идеально ровная укладка, макияж с красным блеском на губах, уши она украсила бриллиантовыми серьгами с жемчугом, шею – жемчужным ожерельем, а руки – часами и кольцами с бриллиантами.

Хелен Миррен / Фото: Associated Press

Напомним, Хелен Миррен продемонстрировала на Лазурном побережье эффектный лук в черном закрытом корсетном платье, расшитом блестками, от бренда Dolce Gabbana.

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