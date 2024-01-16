Вау, какая: 90-летняя Джоан Коллинз в сверкающем платье и на каблуках появилась на церемонии

Джоан Коллинз и ее муж Перси Гибсон посетили 75-ю церемонию вручения премии "Эмми" в театре Пикок в Лос-Анджелесе.

Джоан Коллинз / Фото: Associated Press

На дорожку знаменитость вышла в сверкающем пайетками и камнями платье от любимого дизайнера принцессы Уэльской Кэтрин - Jenny Packham. Джоан дополнила образ серьгами с камнями от Swarovski и несколькими браслетами на запястье, а также сверкающими туфлями-лодочками на каблуках, а на руках у нее были перчатки.

Эффектная укладка и насыщенный макияж на лице завершали образ актрисы. Она нарисовала себе черной подводкой стрелки и нанесла на губы яркую малиновую помаду.

Джоан Коллинз / Фото: Associated Press

Перед камерами фотографов Коллинз позировала сама и вместе с мужем, который был одет в классический черный костюм в сочетании с идеально выглаженной белой рубашкой и черным галстуком-бабочкой. Пара держалась за руки.

Перси Гибсон и Джоан Коллинз / Фото: Associated Press

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