Вау, какая: актриса Кейт Хадсон появилась на красной дорожке в платье с роскошным декольте

Знаменитость надела платье из коллекции Французского модного дома с внушительными вырезами.

Американская актриса Кейт Хадсон прилетела в Лондон, чтобы посетить показ детективного фильма "Достать ножи: Стеклянная луковица", который стал продолжением довольно успешной картины 2019 года "Достать ножи". Мероприятие проходило в рамках Лондонского кинофестиваля.

Кейт Хадсон / Фото: Associated Press

В фильме у Кейт не главная роль, но все же на красную дорожку она вышла с остальными актерами.

На актрисе было эффектное платье Saint Laurent на тонких бретельках и с очень глубоким V-образным декольте.

Кейт Хадсон / Фото: Associated Press

У наряда также было несколько полупрозрачных шифоновых вставок горчичного оттенка. Образ знаменитая актриса дополнила натуральной длинной шубой, красивым макияжем и золотыми серьгами.

Кейт Хадсон / Фото: Associated Press

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