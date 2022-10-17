Вау, какая: актриса Кейт Хадсон появилась на красной дорожке в платье с роскошным декольте

Знаменитость надела платье из коллекции Французского модного дома с внушительными вырезами.
Американская актриса Кейт Хадсон прилетела в Лондон, чтобы посетить показ детективного фильма "Достать ножи: Стеклянная луковица", который стал продолжением довольно успешной картины 2019 года "Достать ножи". Мероприятие проходило в рамках Лондонского кинофестиваля.
В фильме у Кейт не главная роль, но все же на красную дорожку она вышла с остальными актерами.
На актрисе было эффектное платье Saint Laurent на тонких бретельках и с очень глубоким V-образным декольте.
У наряда также было несколько полупрозрачных шифоновых вставок горчичного оттенка. Образ знаменитая актриса дополнила натуральной длинной шубой, красивым макияжем и золотыми серьгами.
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