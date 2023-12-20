Вау, какая: актриса Лили Джеймс попала под прицел папарацци в эффектном наряде

Лили Джеймс, известная по роли в нашумевшем мини-сериале "Пэм и Томми" и экранизации "Золушки", сходила на презентацию фильма "Железный коготь", который основан на биографии профессионального рестлера Кевина фон Эриха и его семьи. Актрису сфотографировали папарацци, когда она вышла с отеля и направлялась на мероприятие.

Оделась Лили эффектно и стильно, поскольку выбрала серое приталенное платье длины миди из плотной шерстяной ткани. Наряд имел узор елочкой, подчеркивал талию и был украшен только отворотом на декольте.

Вечерний наряд актриса дополнила черными сатиновыми туфлями, классическим черным пальто на пуговицах и сумкой-хобо от Prada. Ярким акцентом в луке стал макияж, поскольку Лили накрасила губы красной помадой.

Лили Джеймс / Фото: Getty Images

В предстоящем фильме Джеймс снялась с Заком Эфроном, которого, кстати, тоже недавно подловили папарацци, но по пути на интервью. Многие заметили, что актер изменился практически до неузнаваемости.

Зак Эфрон / Фото: Getty Images

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