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Вау, какая: актриса Лили Джеймс попала под прицел папарацци в эффектном наряде

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
264
Время на прочтение
1 мин
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Вау, какая: актриса Лили Джеймс попала под прицел папарацци в эффектном наряде

Лили Джеймс / Фото: Getty Images

Звезда подчеркнула фигуру приталенным платьем.

Лили Джеймс, известная по роли в нашумевшем мини-сериале "Пэм и Томми" и экранизации "Золушки", сходила на презентацию фильма "Железный коготь", который основан на биографии профессионального рестлера Кевина фон Эриха и его семьи. Актрису сфотографировали папарацци, когда она вышла с отеля и направлялась на мероприятие.

Оделась Лили эффектно и стильно, поскольку выбрала серое приталенное платье длины миди из плотной шерстяной ткани. Наряд имел узор елочкой, подчеркивал талию и был украшен только отворотом на декольте.

Вечерний наряд актриса дополнила черными сатиновыми туфлями, классическим черным пальто на пуговицах и сумкой-хобо от Prada. Ярким акцентом в луке стал макияж, поскольку Лили накрасила губы красной помадой.

Лили Джеймс / © Getty Images
Лили Джеймс / Фото: Getty Images

В предстоящем фильме Джеймс снялась с Заком Эфроном, которого, кстати, тоже недавно подловили папарацци, но по пути на интервью. Многие заметили, что актер изменился практически до неузнаваемости.

Зак Эфрон / © Getty Images
Зак Эфрон / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
264
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