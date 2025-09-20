Вау, какая: актриса Лили Джеймс прогулялась по городу в наряде от Prada

Лили Джеймс / © Getty Images

Пока в Нью-Йорке снимают фильм «Дьявол носит Prada 2», британская актриса Лили Джеймс выгуляла наряд от этого известного Модного дома. Ее сфотографировали в Нью-Йорке, когда она шла по улице после интервью на шоу Good Morning America.

Актриса была одета в коричневый объемный жакет из фактурной кожи с пуговицами и поясом, который носила в сочетании с мини-юбкой. Также на Лили были белые туфли на каблуках, а в руке она несла небольшую квадратную сумку с короткими ручками. Этот лук завершали стильные очки коричневого цвета и укладка в легкие локоны.

Лили Джеймс / © Getty Images

Напомним, что Также Джейм дала интервью изданию WhoWhatWear, в котором рассказала о главном платье для фильма «Золушка» 2015 года. Наряд был вдохновлен платьем Золушки из старого мультфильма и в нем было 14 юбок с разными цветами синего.

Наряды из фильма 2015 года «Золушка» на выставке в Мадриде / © Getty Images