Вау, какая: актриса Лили Джеймс прогулялась по городу в наряде от Prada
Звезда подчеркнула красивые ноги стильным нарядом в мини.
Пока в Нью-Йорке снимают фильм «Дьявол носит Prada 2», британская актриса Лили Джеймс выгуляла наряд от этого известного Модного дома. Ее сфотографировали в Нью-Йорке, когда она шла по улице после интервью на шоу Good Morning America.
Актриса была одета в коричневый объемный жакет из фактурной кожи с пуговицами и поясом, который носила в сочетании с мини-юбкой. Также на Лили были белые туфли на каблуках, а в руке она несла небольшую квадратную сумку с короткими ручками. Этот лук завершали стильные очки коричневого цвета и укладка в легкие локоны.
Напомним, что Также Джейм дала интервью изданию WhoWhatWear, в котором рассказала о главном платье для фильма «Золушка» 2015 года. Наряд был вдохновлен платьем Золушки из старого мультфильма и в нем было 14 юбок с разными цветами синего.