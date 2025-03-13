Вау, какая: Аманда Холден в образе lady in red вышла с работы

Британская ведущая любит монохромные образы, в которых часто ходит на работу.
Аманда Холден попала в объективы папарацци, когда вышла из студии Global Radio, где она ведет шоу на Heart Breakfast в Лондоне.
Звезда выглядела красиво и ярко в образе lady in red. Она сочетала штаны-палаццо со стрелками с прозрачной блузкой, под которую, что бывает не часто, надела черный бюстгальтер. На плечи Холден накинула элегантное пальто.
Аутфит Аманда дополнила красными лакированными туфлями-лодочками на шпильках и бордовой сумочкой с крокодиловым тиснением.
У ведущей были распущены волосы, нежный макияж, солнцезащитные очки на лице, лаконичные серьги в ушах, золотые цепочки на шее и кольцо с большим бриллиантом.
Напомним, Аманда Холден в кремовом пальто и красных брюках с лампасами появилась на улицах Лондона.
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