Вау, какая: Аманда Холден в образе lady in red вышла с работы

Британская ведущая любит монохромные образы, в которых часто ходит на работу.

Аманда Холден попала в объективы папарацци, когда вышла из студии Global Radio, где она ведет шоу на Heart Breakfast в Лондоне.

Звезда выглядела красиво и ярко в образе lady in red. Она сочетала штаны-палаццо со стрелками с прозрачной блузкой, под которую, что бывает не часто, надела черный бюстгальтер. На плечи Холден накинула элегантное пальто.

Аманда Голден / Фото: Getty Images

Аутфит Аманда дополнила красными лакированными туфлями-лодочками на шпильках и бордовой сумочкой с крокодиловым тиснением.

У ведущей были распущены волосы, нежный макияж, солнцезащитные очки на лице, лаконичные серьги в ушах, золотые цепочки на шее и кольцо с большим бриллиантом.

Напомним, Аманда Холден в кремовом пальто и красных брюках с лампасами появилась на улицах Лондона.

Читайте также: