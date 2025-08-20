ТСН в социальных сетях

Шоу-бизнес
329
1 мин

Вау, какая: американская актриса в игривом мини похвасталась стройными ногами

Ильфенеш Хадера выглядела эффектно, поэтому не осталась без внимания фотографов на улицах города.

Алина Онопа
Ильфенеш Хадера

Ильфенеш Хадера / © Getty Images

В объективы папарацци в Нью-Йорке попала американская актриса Ильфенеш Хадера. Девушка появилась на улицах города в кокетливом образе.

На брюнетке был белый полосатый костюм, который состоял из рубашки с короткими рукавами и накладным карманом и мини-юбки. Наряд идеально подчеркнул ее стройные ноги и красивый загар.

Ильфенеш Хадера / © Getty Images

Ильфенеш Хадера / © Getty Images

Лук Ильфенеш дополнила туфлями-лодочками цвета металлик. Она сделала укладку с мягкими локонами, макияж с черными стрелками и длинный острый французский маникюр. Уши Хадера украсила золотыми серьгами-кольцами, а руки - браслетами и кольцами.

