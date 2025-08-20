- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 329
- Время на прочтение
- 1 мин
Вау, какая: американская актриса в игривом мини похвасталась стройными ногами
Ильфенеш Хадера выглядела эффектно, поэтому не осталась без внимания фотографов на улицах города.
В объективы папарацци в Нью-Йорке попала американская актриса Ильфенеш Хадера. Девушка появилась на улицах города в кокетливом образе.
На брюнетке был белый полосатый костюм, который состоял из рубашки с короткими рукавами и накладным карманом и мини-юбки. Наряд идеально подчеркнул ее стройные ноги и красивый загар.
Лук Ильфенеш дополнила туфлями-лодочками цвета металлик. Она сделала укладку с мягкими локонами, макияж с черными стрелками и длинный острый французский маникюр. Уши Хадера украсила золотыми серьгами-кольцами, а руки - браслетами и кольцами.