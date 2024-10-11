Вау, какая: американская актриса в платье с пайетками и глубоким длекольте сияла на ивенте

Джейми Александр в вечернем платье по фигуре посетила событие в Нью-Йорке.

Американская актриса Джейми Александр посетила состоявшийся в Нью-Йорке осенний гала-концерт New York City Ballet.

На красной дорожке звезда сияла в роскошном аутфите. На ней было вечернее темно-зеленое платье по фигуре, расшитое пайетками. Наряд имел халтер, глубокое декольте, вырез на спине и шлейф.

Джейми Александр / Фото: Associated Press

Джейми Александр / Фото: Associated Press

Джейми собрала волосы в элегантную прическу, сделала макияж с акцентом на глазах и перламутровый маникюр. От украшений Александра решила отказаться, чтобы не отвлекать внимание от платья.

Джейми Александр / Фото: Associated Press

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