Вау, какая: американская телезвезда цветочным мини-платьем подчеркнула пышный бюст

Стейси Руш в ярком коротком наряде собралась на вечеринку.

В объективы папарацци на улицах Нью-Йорка попала телезвезда Стейси Руш. Она шла на вечеринку в одно из заведений.

Девушка выглядела эффектно. На ней было красивое мини-платье без бретелек с разноцветной цветочной вышивкой и 3D-цветами. Наряд прекрасно подчеркнул ее пышное декольте и стройные ноги.

Стейси Руш / Фото: Getty Images

Аутфит Стейси дополнила золотыми босоножками на шпильках и золотой сумкой. Она сделала красивую укладку с локонами, вечерний макияж и светлый маникюр.

В ушах у Руш были золотые серьги, а на руках – браслет и кольца.

Читайте также: