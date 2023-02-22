Вау, какая: американская звезда реалити лавандовым мини-платьем подчеркнула сексуальную фигуру и стройные ноги

Кришелл Стаус выбрала для своего выхода нежный, но соблазнительный лук.

В объективы папарацци в Западном Голливуде попала американская актриса, звезда реалити-шоу на Netflix – Selling Sunset – Кришелл Стаус. Женщина выглядела эффектно.

На ней было трикотажное мини-платье лавандового оттенка, украшенное стразами с изображением бокалов в ромбах. Наряд идеально подчеркнул ее сексуальную подтянутую фигуру и стройные ноги.

Кришелл Стаус / Фото: Getty Images

Лук Кришелл дополнила лавандовыми босоножками и сумкой в тон. Она также несла ноутбук.

У Стаус была красивая укладка с локонами и макияж со светлыми тенями, губы она накрасила помадой цвета пыльной розы и подвела их карандашом. Увидев фотографов, она широко улыбнулась им.

Напомним, звезда пятого сезона реалити-шоу на Netflix — Selling Sunset — Челси Лазкани появилась на улицах Лос-Анджелеса в твидовом розовом костюме в черную клеточку, состоявшем из укороченного жакета и мини-юбки, и черных капроновых колготах.

Читайте также: