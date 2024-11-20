Вау, какая: американская звезда реалити в красном платье продемонстрировала подтянутую фигуру

Американская актриса, звезда реалити-шоу Selling Sunset – Кришелл Стаус – привлекла внимание своим ярким и соблазнительным луком на премьере фильма "Гладиатор II" в Лос-Анджелесе.

Перед фотокамерами блондинка предстала в сексуальном красном наряде с драпировкой от бренда Do Long, который состоял из лифа, одного рукава и юбки со шлейфом, которая обнажала ее ногу. В этом аутфите Стаус продемонстрировала стройную и обольстительную фигуру.

Кришелл Стаус / Фото: Getty Images

Свой образ Кришел дополнила босоножками, украшенными стразами, прической с прикорневым объемом и локонами, макияжем с акцентом на глазах и нежно-розовым маникюром. На руках у нее были золотой браслет и кольца с бриллиантами.

О фильме:

Это эпическая сага о власти, мести и интригах, события которой происходят в Древнем Риме. Несколько лет назад Луций стал свидетелем убийства Максимуса от рук своего дяди. управляют Римом. Поскольку на карту поставлено будущее империи, Луций должен найти в себе силы забыть прошлое и вернуть Риму и его народу былую славу.

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